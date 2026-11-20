PONTIANAK POST – Pertandingan Garudayaksa FC melawan Madura United pada pekan ke-10 BRI Super League 2026/2027 diprediksi berlangsung ketat.

Kedua tim sama-sama membawa modal dua kemenangan beruntun, tetapi memiliki perbedaan cukup mencolok dalam produktivitas dan posisi klasemen.

Duel ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor, Jumat (20/11/2026), mulai pukul 15.30 WIB.

Advertisement Berdasarkan catatan sembilan pertandingan, Madura United memiliki keunggulan dari sisi perolehan poin.

Laskar Sape Kerrab mengumpulkan 19 poin dan menempati peringkat keempat, sedangkan Garudayaksa berada di posisi ke-10 dengan 11 poin.

Advertisement Namun, performa terkini tuan rumah membuat pertandingan ini tidak mudah bagi tim tamu.

Garudayaksa Punya Modal Dua Kemenangan

Garudayaksa FC mulai menunjukkan perkembangan setelah melewati periode sulit pada awal kompetisi.

Tim asuhan Milos Joksic tersebut berhasil mengalahkan PSS Sleman dengan skor 3-1, kemudian menundukkan Persijap Jepara 2-1. Dua hasil itu memberikan tambahan enam poin sekaligus meningkatkan kepercayaan diri pemain.

Pelatih Milos Joksic menyadari kekuatan Madura United, terutama dalam membangun serangan dan memanfaatkan bola mati.

“Mereka tim yang sangat terorganisir, sangat kuat di lini tengah dengan serangan balik yang sangat cepat,” ujar Joksic dikutip dari laman I.League, Kamis (19/11).