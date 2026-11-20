PONTIANAK POST – Pertandingan PSS Sleman melawan Arema FC pada pekan ke-10 BRI Super League 2026/2027 diprediksi berlangsung ketat.

Tuan rumah sedang berusaha keluar dari periode buruk, sementara tim tamu datang dengan persiapan lebih matang untuk membawa pulang poin dari Stadion Maguwoharjo.

Duel PSS Sleman vs Arema FC dijadwalkan berlangsung Jumat (20/11/2026) pukul 15.30 WIB.

Advertisement Pertandingan ini sekaligus menjadi kesempatan pertama Demerson Bruno Costa memimpin PSS setelah berpisah dengan pelatih kepala Pieter Huistra.

Situasi tersebut membuat laga ini memiliki arti penting bagi Super Elang Jawa. Mereka belum meraih kemenangan dalam lima pertandingan terakhir, dengan catatan dua kali imbang dan tiga kekalahan.

Advertisement Dari sembilan pertandingan, PSS baru mengumpulkan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan enam kekalahan. Posisi mereka pun masih berada di peringkat ke-16.

Debut Demerson Bisa Jadi Pembeda

Demerson langsung memasang target tiga poin dalam pertandingan pertamanya sebagai caretaker.

Pelatih asal Brasil itu menyadari situasi tim sedang tidak ideal. Namun, ia meminta seluruh pemain untuk tidak larut dalam perubahan di jajaran kepelatihan.

“Besok, kita harus main dengan hati. Ini momentum bagi PSS dengan dukungan suporter yang selalu jadi pemain ke-12. Kita harus berjuang bersama dan yakin kita bisa,” ujar Demerson dalam konferensi pers, dikutip dari laman I.League (19/11).

Dukungan suporter di Maguwoharjo bisa menjadi tambahan motivasi. Akan tetapi, PSS tetap harus memperbaiki konsistensi permainan jika ingin menghentikan tren negatif.