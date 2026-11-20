PONTIANAK POST – Dewa United memiliki modal kuat saat menjamu Persita Tangerang dalam lanjutan pekan ke-10 BRI Super League 2026/2027.

Bukan hanya unggul dalam posisi klasemen, Banten Warriors juga membawa catatan dominasi atas rival sekotanya yang belum mampu dipatahkan dalam enam pertemuan terakhir.

Berdasarkan lama I.League, pertandingan bertajuk Derbi Banten tersebut berlangsung di Banten International Stadium, Serang, Jumat (20/11/2026), pukul 19.00 WIB.

Advertisement Dewa United saat ini menempati peringkat kedua klasemen dengan koleksi 20 poin dari sembilan pertandingan. Sementara Persita berada di urutan keenam dengan 15 poin, meski baru memainkan delapan laga.

Perbedaan posisi itu membuat Dewa United punya kesempatan memperbesar tekanan terhadap Persija Jakarta yang berada di puncak klasemen.

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Meski dibayangi rekor buruk, Persita bukan lawan yang bisa dianggap ringan. Mereka sempat menunjukkan produktivitas tinggi dengan mencetak lima gol saat mengalahkan Persik Kediri.

Alexandre Ramalingom menjadi salah satu pemain yang patut diwaspadai. Penyerang asal Madagaskar tersebut sudah mengoleksi empat gol dalam tujuh pertandingan.

Namun, Persita datang setelah menelan kekalahan 0-1 dari Isenmulang Kalteng FC. Hasil tersebut membuat mereka berambisi kembali ke jalur kemenangan.

Tantangan lainnya adalah jadwal padat. Setelah jeda internasional, Persita harus menjalani tiga pertandingan dalam rentang sembilan hari.

Dewa United Siapkan Taktik Khusus

Pelatih Dewa United Osmar Loss tidak ingin anak asuhnya terlena dengan catatan pertemuan. Ia menilai Persita tetap memiliki kualitas dan berpotensi memberikan perlawanan sengit.