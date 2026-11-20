PONTIANAK POST - Athletic Bilbao menghadapi Espanyol pada pekan ke-13 La Liga 2026/2027 di Stadion San Mamés, Sabtu (21/11/2026) pukul 03.00 WIB, dengan tuan rumah lebih diunggulkan setelah mencatatkan tren positif, meski harus kehilangan bek Dani Vivian.

Pertandingan ini menjadi ujian bagi pelatih Espanyol, Eder Sarabia, yang berusaha membangun kembali performa tim setelah mengambil alih kursi kepelatihan pada akhir Oktober 2026.

Athletic Bilbao menempati peringkat ketujuh dengan 16 poin, sedangkan Espanyol berada di posisi ke-13 dengan 12 poin berdasarkan klasemen menjelang pertandingan.

Advertisement Athletic Bilbao Punya Modal Tren Positif

Athletic Bilbao tidak terkalahkan dalam empat pertandingan terakhir di seluruh kompetisi, dengan tiga kemenangan dan satu hasil imbang.

Tim asuhan Edin Terzic juga mengoleksi tujuh poin dari tiga pertandingan terakhir La Liga sebelum jeda internasional.

Hasil tersebut menjadi modal penting bagi Athletic untuk memanfaatkan keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri.

Namun, catatan pertemuan terakhir patut diperhatikan karena Athletic tidak menang dalam tiga laga terakhir melawan Los Periquitos, julukan Espanyol, dan bahkan kalah dalam dua pertemuan terakhir.

Pada pertemuan terakhir di La Liga, Mei 2026, Espanyol menang 2-0 atas Athletic.

Athletic juga harus kehilangan Dani Vivian akibat cedera otot pada bagian soleus kaki kiri, Gorka Guruzeta, dan Maroan Sannadi.

Vivian diperkirakan absen beberapa pekan. Sementara itu, Aitor Paredes dan Nico Serrano telah tersedia kembali setelah menjalani pemulihan.