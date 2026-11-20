PONTIANAK POST - Bayern Munich mendapat tambahan kekuatan menjelang menjamu FC Koln pada pekan ke-10 Bundesliga 2026/2027 di Allianz Arena, Sabtu (21/11/2026) dini hari pukul 02.30 WIB, setelah pelatih Vincent Kompany dipastikan kembali mendampingi tim dari pinggir lapangan.

Pertandingan tersebut menjadi kesempatan Bayern mempertahankan posisi puncak klasemen sekaligus memperpanjang catatan tidak terkalahkan melawan Koln.

Berdasarkan klasemen setelah sembilan pertandingan, Bayern mengoleksi 21 poin dari enam kemenangan dan tiga hasil imbang, sedangkan Koln berada di peringkat ke-15 dengan sembilan poin.

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Kompany sebelumnya absen dalam lima pertandingan kompetitif setelah mengalami gangguan kesehatan pada 23 Oktober 2026.

Dalam konferensi pers prapertandingan yang dipublikasikan melalui situs resmi Bayern Munich pada 19 November, Kompany mengatakan kondisinya sudah membaik.

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"Sekarang saya merasa sangat baik dan senang bisa kembali bersama tim," ujar Kompany.

Kembalinya pelatih asal Belgia tersebut menjadi kabar positif bagi Bayern yang tetap mampu menjaga performa selama ditangani staf kepelatihan.

Bayern juga memiliki catatan impresif dengan tidak terkalahkan dalam 22 pertemuan terakhir Bundesliga melawan Koln, terdiri dari 20 kemenangan dan dua hasil imbang.

Menurut statistik resmi Bayern, Harry Kane juga menjadi salah satu pemain paling produktif dalam membangun serangan dengan torehan delapan assist setelah sembilan pertandingan liga.

Meski demikian, Bayern masih kehilangan sejumlah pemain, termasuk Manuel Neuer, Serge Gnabry, Ismael Saibari, Luis Diaz, dan Alphonso Davies karena masalah kebugaran atau cedera.