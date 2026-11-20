PONTIANAK POST – Veerle Buurman memuji mentalitas pantang menyerah Chelsea setelah mencetak gol penentu kemenangan 1-0 atas Paris Saint-Germain (PSG) dalam lanjutan Liga Champions Wanita UEFA, Rabu (18/11/2026).

Bek asal Belanda itu menjadi pahlawan The Blues setelah mencetak gol pada menit ke-87 di Plough Lane.

Gol tersebut memastikan Chelsea meraih tiga poin penting sekaligus membawa mereka ke puncak klasemen sementara fase liga.

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Mengutip situs resmi Chelsea FC, Buurman mengaku bangga bisa menentukan kemenangan setelah seluruh pemain berjuang hingga pertandingan hampir berakhir.

"Ini tiga poin yang sangat penting. Kami berjuang sampai akhir bersama tim. Mencetak gol kemenangan tentu menjadi sesuatu yang sangat membanggakan," ujar Buurman.

Advertisement Buurman menjelaskan Chelsea harus bekerja keras menghadapi pertahanan PSG yang bermain lebih dalam. Situasi tersebut membuat The Blues lebih banyak memanfaatkan sisi lapangan untuk membangun serangan.

Pada babak kedua, Chelsea melakukan sedikit perubahan formasi dan meningkatkan intensitas umpan silang. Situasi bola mati juga menjadi senjata penting yang akhirnya menghasilkan gol kemenangan.

Buurman mengaku senang bisa memaksimalkan peluang dari sepak pojok yang selama ini menjadi bagian latihan tim.

Selain kemenangan, Buurman menyoroti keberhasilan Chelsea mencatatkan clean sheet kelima di Liga Champions Wanita musim ini.

Pemain berusia 20 tahun tersebut menilai kekuatan pertahanan tim terbentuk melalui koordinasi antarlini dan disiplin menjaga pergerakan lawan.