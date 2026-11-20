PONTIANAK POST - Debut Valérien Ismaël sebagai pelatih Le Havre menjadi sorotan saat timnya menantang Troyes dalam pertandingan pekan ke-11 Ligue 1 2026/2027 di Stade de l'Aube, Sabtu (21/11/2026) dini hari pukul 02.45 WIB.

Pertandingan ini mempertemukan dua penghuni zona degradasi dengan Troyes berada di peringkat ke-17 mengoleksi delapan poin, sedangkan Le Havre menempati posisi ke-18 dengan dua poin dari 10 pertandingan.

Ismaël ditunjuk menggantikan Didier Digard setelah Le Havre mengalami enam kekalahan beruntun di Ligue 1 dan belum sekalipun meraih kemenangan musim ini.

Advertisement Pertandingan melawan Troyes menjadi kesempatan pertama pelatih asal Prancis tersebut untuk membuktikan kemampuannya menyelamatkan Le Havre dari ancaman degradasi.

Debut Ismaël jadi Sorotan

Dalam perkenalannya kepada media pada Rabu (18/11/2026), Ismaël menyampaikan keyakinannya bahwa Le Havre masih memiliki kesempatan memperbaiki posisi.

Advertisement Baca Juga: Prediksi Skor Bayern Munich vs FC Koln di Bundesliga: Kembalinya Vincent Kompany jadi Penyemangat

"Masih ada 72 poin yang bisa diperebutkan, jadi semuanya masih mungkin," ujar Ismaël seperti dikutip L'Équipe.

Ismaël juga menegaskan tidak ingin terpaku pada satu formasi karena membutuhkan fleksibilitas untuk menyesuaikan strategi dengan lawan.

"Saya ingin tim mampu bermain dengan dua sistem berbeda," ujar Ismaël kepada media, Rabu.

Di sisi lain, Troyes memiliki modal lebih baik setelah mengakhiri enam pertandingan tanpa kemenangan dengan mengalahkan Le Mans 2-0 pada 31 Oktober.

Namun, tim asuhan Stéphane Dumont masih memiliki persoalan produktivitas karena baru mencetak tujuh gol dalam 10 pertandingan Ligue 1.