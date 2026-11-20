PONTIANAK POST - Garudayaksa FC akan menjamu Madura United pada pekan ke-10 BRI Super League 2026/2027 di Stadion Pakansari, Bogor, Jumat, 20 November 2026, pukul 15.30 WIB, dengan kedua tim sama-sama membawa modal dua kemenangan beruntun.

Pertandingan ini menjadi ujian bagi Garudayaksa FC untuk melanjutkan tren positif sekaligus tantangan bagi Madura United mempertahankan posisinya di papan atas klasemen.

Modal Positif Kedua Tim

Advertisement Berdasarkan klasemen sementara setelah sembilan pertandingan, Madura United menempati peringkat keempat dengan 19 poin, sedangkan Garudayaksa FC berada di posisi ke-10 dengan 11 poin.

Garudayaksa mengalahkan PSS Sleman 3-1 dan Persijap Jepara 2-1 dalam dua pertandingan terakhirnya.

Sementara itu, Madura United meraih kemenangan atas PSM Makassar 1-0 dan Arema FC 3-0.

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Pelatih Garudayaksa FC, Milos Joksic, mengakui Madura United memiliki organisasi permainan yang kuat, terutama di lini tengah, serta berbahaya melalui serangan balik cepat dan bola mati.

Dikutip dari pernyataan yang disampaikan melalui ANTARA, Joksic mengatakan timnya sudah mempelajari kekuatan lawan untuk mempersiapkan pertandingan tersebut.

Di kubu Madura United, pelatih Ze Gomes memastikan persiapan tim berjalan baik.

"Kami sudah siap menghadapi mereka, walaupun kami juga tetap waspada. Yang penting, para pemain bisa melakukan yang terbaik besok untuk bisa mencuri poin di sini," kata Ze Gomes, dikutip dari laman resmi klub.

Kapten Madura United, Lulinha, juga mengingatkan rekan-rekannya agar mewaspadai kecepatan pemain Garudayaksa FC.