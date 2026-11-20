PONTIANAK POST – Bayern Munich menunjukkan dominasinya dengan menghajar Austria Wien 4-0 dalam lanjutan Liga Champions Wanita 2026/2027.

Bermain di Franz-Horr-Stadion, Kamis (19/11/2026), Bayern mencetak dua gol pada setiap babak.

Klara Bühl membuka keunggulan Bayern pada menit ke-27. Pernille Harder menggandakan skor pada masa tambahan waktu babak pertama.

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Memasuki babak kedua, Alara Sehitler mencetak gol ketiga pada menit ke-75. Sophie Proost kemudian menutup pesta gol Bayern pada menit ke-90+2.

Kemenangan ini membuat Bayern tetap tak terkalahkan di kompetisi tersebut.

Advertisement Sebelum pertandingan, pelatih Austria Wien Stefan Kenesei menyadari kualitas lawan.

“Bayern termasuk klub papan atas Eropa. Namun, setiap tim memiliki kelemahan dan area yang bisa dieksploitasi. Kami yakin bisa memaksa mereka melakukan kesalahan,” katanya seperti dikutip dari Heute.at.

Kapten Austria, Carina Wenninger, juga mengakui tantangan berat yang menanti timnya.

Mantan pemain Bayern itu menyebut, “Bayern memiliki kualitas individu lebih baik. Peluang kami adalah melawan mereka dengan intensitas dan kebersamaan sebagai tim.”

Pelatih Bayern Jose Barcala sebelumnya mengingatkan timnya agar tidak meremehkan Austria.