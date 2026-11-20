PONTIANAK POST – Arsenal Women menelan kekalahan 0-2 dari OL Lyonnes dalam lanjutan Liga Champions Wanita 2026/2027 di Meadow Park, Kamis (19/11/2026).

Hasil ini sekaligus memastikan Lyon melaju langsung ke perempat final, sedangkan peluang Arsenal finis di empat besar semakin berat.

Jule Brand membuka keunggulan Lyon pada menit ke-24 setelah memaksimalkan umpan Vicki Becho.

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Melchie Dumornay kemudian menggandakan skor pada menit ke-57 melalui tembakan keras yang tak mampu dihentikan kiper Misa Rodriguez.

Lyon tampil dominan dengan 22 percobaan tembakan, sedangkan Arsenal hanya mencatatkan enam.

Advertisement Bahkan, satu-satunya tembakan tepat sasaran tuan rumah baru tercipta pada masa tambahan waktu. (

Pelatih Arsenal Renée Slegers mengakui timnya kesulitan menghadapi tekanan Lyon.

“Selamat kepada Lyon. Mereka lebih baik daripada kami hari ini. Mereka bermain bagus, kuat secara fisik dalam duel, serta cepat ketika menguasai maupun kehilangan bola,” ujar Slegers seperti dikutip dari ESPN.

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Kapten Arsenal Leah Williamson juga mengakui keunggulan lawan.

“Saya pikir tim yang lebih baik memang memenangkan pertandingan. Kami tidak cukup menciptakan peluang untuk memberikan tekanan kepada mereka,” katanya seperti dikutip dari BBC.



Pelatih Lyon Jonatan Giráldez sebelumnya menilai Arsenal sebagai lawan berkualitas tinggi. Namun, ia yakin timnya mampu menunjukkan peningkatan permainan.