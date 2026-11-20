PONTIANAK POST - PSS Sleman menghadapi Arema FC pada pekan ke-10 BRI Super League 2026/2027 di Stadion Maguwoharjo, Jumat (20/11/2026), pukul 15.30 WIB, dengan misi mengakhiri tren tanpa kemenangan sekaligus mengawali era baru di bawah caretaker Demerson Bruno Costa.

Pertandingan ini menjadi ujian bagi kedua tim yang sama-sama sedang mengalami perubahan kepelatihan dan membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi klasemen.

Debut Demerson, PSS Dibebani Misi Bangkit

Advertisement PSS belum meraih kemenangan dalam lima pertandingan terakhir dengan catatan dua kali imbang dan tiga kekalahan.

Dari sembilan pertandingan, Super Elang Jawa baru mengumpulkan lima poin hasil satu kemenangan, dua imbang, dan enam kekalahan sehingga tertahan di peringkat ke-16.

PSS baru saja mengakhiri kerja sama dengan Pieter Huistra pada 16 November 2026 dan menunjuk Demerson Bruno sebagai pelatih sementara.

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Demerson menegaskan timnya harus tetap fokus meskipun perubahan pelatih sempat memengaruhi suasana ruang ganti.

"Persiapan untuk laga lawan Arema FC cukup bagus, kita masih ada waktu untuk sesi latihan lagi," kata Demerson dalam konferensi pers, Kamis (19/11), dikutip JawaPos.com.

Dia menegaskan satu target utama timnya adalah mendapatkan tiga poin. Demerson meminta seluruh pemain, staf pelatih, dan manajemen menjaga kekompakan agar PSS bisa melewati masa transisi.

Situasi tersebut juga menyentuh para pemain yang mengaku sempat terkejut ketika Huistra berpamitan, bahkan beberapa di antaranya berkaca-kaca karena menganggap sang pelatih seperti orang tua sendiri, sebagaimana disampaikan bek Fachruddin Aryanto melalui laman resmi I.League.

Arema FC Punya Persiapan Lebih Panjang

Arema FC datang dengan modal sembilan poin dari sembilan pertandingan dan menempati peringkat ke-14 klasemen sementara.