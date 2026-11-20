PONTIANAK POST – AS Roma meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Benfica dalam lanjutan fase liga Liga Champions Wanita di Estádio da Luz, Kamis (19/11/2026).

Gol Sofia Jahnukainen pada menit ke-90+3 memastikan tiga poin bagi tim tamu setelah pertandingan berlangsung ketat hingga detik terakhir.

Roma membuka keunggulan melalui sundulan Kayleigh van Dooren pada menit ke-17.

Advertisement Baca Juga: Jule Brand dan Dumornay Hukum Arsenal, Lyon Makin Dekat dengan Gelar Liga Champions Wanita

Benfica membalas lewat tembakan jarak jauh Caroline Møller pada menit ke-40, yang sekaligus menjadi gol ke-100 klub Portugal tersebut dalam sejarah Liga Champions Wanita.

Van Dooren kembali membawa Roma unggul pada menit ke-54. Namun, Benfica lagi-lagi menyamakan skor melalui sundulan Flourish Sabastine pada menit ke-66.

Advertisement Ketika pertandingan tampak akan berakhir imbang, Jahnukainen muncul sebagai penentu.

Pemain pengganti itu melepaskan tembakan pada menit ketiga masa tambahan waktu dan mengunci kemenangan 3-2 untuk Roma.



Pelatih Benfica Ivan Baptista mengaku kecewa karena timnya merasa telah melakukan banyak hal untuk mendapatkan hasil lebih baik.

“Ini mungkin pertandingan terbaik kami dalam fase Liga Champions ini, tetapi kami pulang dengan hasil yang sama sekali tidak kami harapkan,” kata Baptista, dikutip dari situs resmi Benfica.

Kapten Benfica Pauleta juga menyoroti gol penentu Roma yang tercipta pada penghujung laga.

Menurutnya, tim harus mengevaluasi permainan, terutama ketika pertandingan mulai terbuka.



Di kubu Roma, pelatih Gianpiero Piovani mengaku bangga dengan perjuangan para pemainnya.