PONTIANAK POST - Dewa United berpeluang merebut puncak klasemen BRI Super League 2026/2027 ketika menjamu Persita Tangerang pada pekan ke-10 di Banten International Stadium, Serang, Jumat (20/11/2026), pukul 19.00 WIB (live Indosiar dan Vidio).

Banten Warriors hanya terpaut satu poin dari Persija Jakarta sehingga kemenangan akan membawa mereka mengoleksi 23 poin sekaligus mengambil alih posisi teratas untuk sementara.

Dewa United Diunggulkan, Persita Punya Misi Balas Dendam

Advertisement Dewa United datang dengan modal tiga kemenangan beruntun di semua kompetisi, termasuk kemenangan 2-1 atas PSIM Yogyakarta pada pertandingan terakhir liga.

Tim asuhan Osmar Loss juga memiliki catatan pertemuan yang dominan karena selalu menang atas Persita sejak 2023.

Pada pertemuan terakhir di I.League Cup, 3 November 2026, Dewa United menang 3-1 melalui keunggulan permainan dan efektivitas serangan.

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Namun, Osmar meminta anak asuhnya tidak meremehkan lawan.

"Kami harus bermain hati-hati, terkendali, dan memaksimalkan filosofi permainan kami sendiri untuk bisa meraih keuntungan di laga besok," ujar Osmar dalam konferensi pers, dikutip ANTARA, Kamis (19/11/2026).

Sementara itu, Persita berada di peringkat keenam dengan 15 poin dari delapan pertandingan dan bertekad bangkit setelah kalah 0-1 dari Isenmulang Kalteng FC.

Pelatih Carlos Pena memastikan kondisi timnya cukup baik menjelang Derbi Banten.

"Kami berada dalam kondisi yang baik untuk pertandingan berikutnya," kata Carlos Pena.