PONTIANAK POST – Paris FC Women meraih kemenangan perdana di fase liga Liga Champions Wanita 2026/2027 setelah menaklukkan HB Køge Women dengan skor 2-1 di Stade Sébastien-Charléty, Kamis (19/11/2026).

Gol Célina Ould Hocine pada menit ke-90+4 memastikan kemenangan dramatis tuan rumah.

Paris FC sempat dikejutkan gol Catherine Paulson yang membawa HB Køge unggul pada menit ke-12.

Pemain tersebut menyambut umpan Sarah Thygesen melalui sundulan yang gagal dihentikan kiper Mylène Chavas.

Tuan rumah kemudian meningkatkan tekanan. Usaha mereka membuahkan hasil pada menit ke-35 ketika Sheika Scott menyambar bola muntah di dalam kotak penalti untuk mengubah skor menjadi 1-1.



Paris FC terus menguasai permainan setelah turun minum. Statistik pertandingan mencatat tim tuan rumah membukukan 42 tembakan dan 12 di antaranya tepat sasaran, sedangkan HB Køge hanya mencatat 13 percobaan dengan enam mengarah ke gawang.

Advertisement Kiper HB Køge Lauren Kozal beberapa kali menggagalkan peluang Paris FC. Namun, pertahanan tim Denmark akhirnya runtuh pada masa tambahan waktu.

Wasit menunjuk titik putih setelah Manoly Baquerizo dilanggar Kyra Carusa di kotak penalti.

Ould Hocine sempat gagal menaklukkan Kozal dari titik putih, tetapi bek Paris FC itu berhasil menyambar bola pantul dan mencetak gol kemenangan pada menit ke-90+4.

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Pelatih Paris FC Sandrine Soubeyrand mendapat kemenangan penting setelah timnya gagal meraih hasil maksimal dalam empat pertandingan sebelumnya.

Dalam laporan resmi klub, Paris FC menyebut kemenangan tersebut sebagai hasil dari karakter dan kegigihan para pemain yang terus menyerang meski sempat tertinggal.

Di kubu HB Køge, kekalahan ini terasa menyakitkan karena mereka hanya berjarak beberapa menit dari hasil imbang.