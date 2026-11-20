PONTIANAK POST – Barcelona Femenina tampil menggila dengan membantai Servette FC Chênois 6-0 dalam lanjutan Liga Champions Wanita 2026/2027 di Estadi Johan Cruyff, Kamis (19/11/2026) malam waktu setempat.

Kemenangan telak tersebut memastikan Barcelona lolos langsung ke perempat final. Penyerang Clàudia Pina menjadi bintang pertandingan setelah mencetak hat-trick.

Menurut laporan Sky Sports, Barcelona membuka keunggulan melalui Aitana Bonmatí pada menit ke-19.

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Pina kemudian menggandakan skor tujuh menit berselang setelah memanfaatkan peluang di dalam kotak penalti.

Esmee Brugts memperbesar keunggulan menjadi 3-0 pada menit ke-31 melalui sundulan setelah menerima umpan sepak pojok Caroline Graham Hansen.

Advertisement Servette sebenarnya sempat mencetak gol melalui Magdalena Sobal menjelang turun minum. Namun, wasit menganulir gol tersebut setelah pemeriksaan VAR karena offside.

Memasuki babak kedua, Barcelona semakin menjauh. Graham Hansen mencetak gol keempat melalui tendangan penalti pada menit ke-62.

Pina kemudian melengkapi pesta gol Barcelona melalui dua gol tambahan pada menit ke-77 dan 88. Hasil 6-0 bertahan hingga pertandingan berakhir.

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Pelatih Barcelona, Pere Romeu, mengaku puas dengan kemenangan tersebut. Namun, dia menilai anak asuhnya masih bisa meningkatkan kualitas permainan.

"Target utama kami adalah finis di empat besar. Bisa memastikan pencapaian itu sebelum pertandingan terakhir merupakan sesuatu yang luar biasa," kata Romeu, dikutip dari Mundo Deportivo.

Dia juga menegaskan, "Ini kemenangan yang meyakinkan, tetapi permainan kami seharusnya bisa lebih mengalir, terutama di area sepertiga akhir."