PONTIANAK POST - Al-Ahli menghadapi Al-Nassr dalam pertandingan tunda pekan kesembilan Saudi Pro League 2026/2027 di Alinma Stadium, Jeddah, Sabtu, 21 November 2026, pukul 00.30 WIB, dengan perhatian tertuju pada persaingan Cristiano Ronaldo dan Ivan Toney serta kondisi kedua tim setelah jeda kompetisi.

Pertandingan tersebut menjadi ujian penting bagi Al-Ahli yang ingin memperbaiki posisi klasemen sekaligus menghentikan laju positif Al-Nassr.

Berdasarkan klasemen menjelang pertandingan, Al-Nassr menempati peringkat ketiga dengan 28 poin, sedangkan Al-Ahli berada di posisi keenam dengan 21 poin.

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Al-Ahli memiliki pekerjaan rumah setelah mengalami kekalahan telak 1-6 dari Al-Shabab pada pertandingan liga terakhir, 30 Oktober 2026.

Kekalahan tersebut menjadi perhatian karena sebelumnya tim berjuluk The Royals itu sempat menunjukkan produktivitas dengan mengalahkan Al-Khaleej 4-1 dan Al-Fayha 3-2.

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Ivan Toney tetap menjadi pemain penting di lini depan Al-Ahli berkat kemampuan penyelesaian akhirnya dan kontribusinya dalam mencetak gol.

Sementara itu, Al-Nassr datang dengan kepercayaan diri lebih tinggi setelah mengalahkan Al-Kholood 5-3 dalam pertandingan terakhir Saudi Pro League.

Cristiano Ronaldo menjadi salah satu pemain yang paling diperhatikan setelah mencetak hattrick dalam pertandingan tersebut. Ronaldo akan menjadi tumpuan serangan bersama João Félix dan Sadio Mané.

Al-Nassr juga memperlihatkan produktivitas tinggi di kompetisi Asia setelah mengalahkan Pakhtakor Tashkent dengan skor 6-2.

Meski demikian, pertandingan tandang di Jeddah diperkirakan tidak mudah karena Al-Ahli memiliki dukungan suporter sendiri.