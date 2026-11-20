PONTIANAK POST – Chelsea Women menghadapi ujian berikutnya saat bertandang ke markas Liverpool Women dalam lanjutan pekan ke-11 Women's Super League (WSL) 2026/2027, Sabtu (21/11/2026).

Bermain di St Helens Stadium, Chelsea mengincar tiga poin untuk mempertahankan posisi puncak klasemen.

Sebaliknya, Liverpool berambisi memanfaatkan keuntungan sebagai tuan rumah untuk menjegal ambisi The Blues.

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Mengutip laporan The Pride of London, Chelsea memiliki modal kuat menjelang pertandingan ini.

Pasukan Sonia Bompastor belum terkalahkan di WSL musim ini dan memenangkan lima dari enam pertemuan terakhir melawan Liverpool.

Advertisement Bahkan, Chelsea pernah menghancurkan Liverpool dengan skor 9-1 dalam ajang League Cup pada Desember 2025.



Chelsea memimpin klasemen setelah mengalahkan Manchester City 1-0. Sandy Baltimore menjadi penentu kemenangan melalui gol spektakuler.

Chelsea kemudian melanjutkan tren positif dengan mengalahkan Paris Saint-Germain 1-0 di Liga Champions Wanita. Gol Veerle Buurman pada menit ke-87 memastikan kemenangan tersebut.

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Sementara itu, Liverpool mulai menemukan kembali performanya. Mereka mengakhiri lima pertandingan tanpa kemenangan di WSL setelah menghajar Brighton 3-0.

Beata Olsson mencetak dua gol, sedangkan Cornelia Kapocs menyumbangkan satu gol. Liverpool juga mengalahkan Nottingham Forest 4-1 di League Cup.

Pelatih Liverpool Gareth Taylor mengingatkan timnya masih harus memperbaiki penguasaan bola.