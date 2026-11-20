PONTIANAK POST - Timnas Indonesia U-17 membidik kemenangan keempat secara beruntun saat menghadapi Myanmar U-17 pada pertandingan terakhir Grup A Kualifikasi Piala Asia U-17 2027 di Stadion Thuwunna, Yangon, Jumat, 20 November 2026, pukul 15.30 WIB (live RCTI dan Global TV).

Garuda Muda diprediksi mampu mengalahkan tuan rumah dengan skor 2-0 meskipun sudah memastikan tiket putaran final sebagai juara Grup A.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi pasukan David Nascimento untuk menyempurnakan catatan kemenangan sekaligus mempertahankan konsistensi permainan sebelum tampil di putaran final.

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Timnas Indonesia U-17 telah mengoleksi sembilan poin dari tiga pertandingan dan memastikan posisi puncak klasemen Grup A.

Berdasarkan catatan pertandingan, Garuda Muda mengawali kualifikasi dengan mengalahkan Filipina 3-0, kemudian menundukkan Kamboja 2-0, sebelum menghajar Afghanistan 4-0.

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Hasil tersebut membuat Indonesia mencatatkan sembilan gol tanpa sekalipun kebobolan.

Afghanistan berada di peringkat kedua dengan enam poin, sedangkan Myanmar menempati posisi ketiga dengan empat poin.

Meski Afghanistan masih berpeluang menyamai perolehan angka Indonesia, kemenangan Garuda Muda atas Afghanistan menjadi keunggulan dalam persaingan berdasarkan hasil pertemuan langsung.

Sementara itu, Myanmar maksimal hanya bisa mengumpulkan tujuh poin apabila berhasil mengalahkan Indonesia.

Dengan demikian, hasil pertandingan terakhir tidak akan mengubah posisi Garuda Muda sebagai pemuncak klasemen Grup A.