PONTIANAK POST - Madura United membidik kemenangan ketiga beruntun saat menghadapi Garudayaksa FC pada pekan ke-10 Super League 2026/2027 di Stadion Pakansari, Bogor, Jumat (20/11/2026) sore, dengan membawa modal dua kemenangan sebelum jeda internasional.

Pelatih Madura United, Jose Gomes, optimistis anak asuhnya mampu mencuri poin di kandang lawan setelah menjalani persiapan selama sepekan terakhir.

Namun, pelatih asal Portugal tersebut tetap meminta pemainnya waspada karena Garudayaksa FC juga datang dengan bekal dua kemenangan beruntun.

Advertisement Pertandingan ini menjadi kesempatan penting bagi Madura United untuk mempertahankan posisi keempat klasemen sementara sekaligus memperkuat persaingan di papan atas.

Jose Gomes memastikan timnya sudah memahami rencana permainan yang disiapkan untuk menghadapi tuan rumah.

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Jose Gomes menilai persiapan Madura United berjalan sesuai rencana dan para pemain menunjukkan respons positif terhadap instruksi tim pelatih.

Dia juga menegaskan bahwa seluruh pemain memahami strategi yang akan diterapkan saat menghadapi Garudayaksa FC.

"Persiapan kami cukup bagus pada pekan ini. Pemain sudah memahami rencana untuk pertandingan besok. Kami sudah siap menghadapi mereka, meskipun tetap harus waspada. Yang terpenting, para pemain bisa memberikan yang terbaik untuk mencuri poin di sini," ujar Jose Gomes, Kamis (19/11/2026), seperti dikutip JawaPos.com.

Pernyataan tersebut menunjukkan kepercayaan diri Gomes terhadap kesiapan timnya, meskipun Madura United harus bermain di kandang lawan.

Kedisiplinan menjalankan strategi dan kemampuan mengantisipasi permainan tuan rumah menjadi faktor penting untuk mewujudkan target membawa pulang poin.