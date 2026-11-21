PONTIANAK POST – Sepeninggal Rodri, Manchester City mengandalkan Enzo Fernandez dan Elliot Anderson sebagai duet gelandang alias pivot ganda dalam skema 4-2-3-1. Tetapi, duet tersebut masih belum mampu maksimal. Terlebih dalam situasi transisi menyerang-bertahan.

Performa Enzo dan Elliot turut memengaruhi jebloknya performa City yang menelan tiga kekalahan beruntun di Premier League. Malam nanti (21/11), City berharap bisa menyudahi streak kalah tersebut ketika menghadapi Fulham FC di Stadion Etihad, Manchester (siaran langsung Vidio pukul 19.30 WIB).

Seperti dilansir dari Sky Sports, Enzo-Elliot lebih sering bergerak ke arah yang sama. Yaitu ke sisi kanan lini tengah City. Itu yang membuat lini tengah klub berjuluk The Citizens tersebut lebih terbuka saat diserang lawan.

Advertisement ”Kami lebih sering kebobolan ketika kami berada dalam situasi transisi tanpa bola dan saat itu kami juga tidak mampu memenangkan duel dengan lawan,” kata tactician City Enzo Maresca seperti dikutip dari laman resmi klub.

Statistik Premier League musim ini memperlihatkan tidak adanya keseimbangan antara Enzo dan Elliot. Bahkan, Elliot cenderung lebih sering bermain sendirian. Dia mencatatkan 12 kali intersep, Enzo hanya tujuh intersep.

Advertisement Elliot juga mencatatkan 791 kali operan, sedangkan Enzo sebagai pemain tengah termahal Premier League hanya mencatatkan 449 operan.

Pernyataan Pelatih Jelang Pertandingan

Pelatih Manchester City Enzo Maresca menegaskan timnya tidak boleh kehilangan kepercayaan diri meskipun mengalami tiga kekalahan berturut-turut.

Dikutip BBC melalui laporan konferensi pers prapertandingan, Maresca mengatakan, "Saya tidak berpikir kami melakukan semuanya dengan benar ketika menang, dan saya juga tidak berpikir semuanya salah ketika kalah."

Ia juga menyoroti pentingnya memperbaiki keseimbangan pertahanan tanpa menghilangkan karakter menyerang Manchester City.

Maresca memastikan Gianluigi Donnarumma akan menjadi starter dalam pertandingan melawan Fulham.