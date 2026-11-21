PONTIANAK POST - Bournemouth mengincar kemenangan kesembilan secara beruntun saat menjamu Nottingham Forest pada pekan ke-11 Liga Inggris 2026/2027 di Vitality Stadium, Sabtu, 21 November 2026 pukul 22.00 WIB.

Bournemouth asuhan Marco Rose datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengalahkan Ipswich Town 2-1, sedangkan Nottingham Forest milik Oliver Glasner membawa modal kemenangan 3-1 atas Manchester City.

Namun, kemenangan Forest atas juara bertahan tersebut belum sepenuhnya menghapus persoalan konsistensi mereka sepanjang musim.

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Bournemouth mengalami perubahan signifikan setelah memulai musim dengan kurang meyakinkan.

The Cherries kini mengoleksi delapan kemenangan beruntun di seluruh kompetisi dan menempati peringkat ketujuh klasemen sementara Liga Inggris. Mereka juga hanya terpaut tiga poin dari Liverpool yang berada di posisi keempat.

Advertisement Produktivitas menjadi kekuatan utama Bournemouth karena mencetak 22 gol di seluruh kompetisi sejak awal Oktober.

Evanilson menjadi pemain yang paling patut diperhatikan setelah mencetak gol dalam lima pertandingan Liga Inggris secara beruntun.

Penyerang asal Brasil tersebut sudah mengoleksi lima gol dan empat assist, sehingga menjadi salah satu pemain dengan kontribusi gol terbanyak di kompetisi musim ini.

Bournemouth juga memiliki catatan positif ketika menghadapi Forest karena belum pernah kalah dalam delapan pertemuan di Liga Inggris, dengan empat kemenangan dan empat hasil imbang.

Nottingham Forest Berusaha Melanjutkan Kebangkitan

Nottingham Forest datang dengan modal kemenangan penting atas Manchester City.