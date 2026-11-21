PONTIANAK POST - Aston Villa berusaha mengakhiri rentetan hasil kurang memuaskan saat menjamu Sunderland pada pekan ke-11 Liga Inggris 2026/2027 di Villa Park, Sabtu, 21 November 2026.

Pertandingan dijadwalkan berlangsung pukul 22.00 WIB, dengan Unai Emery menghadapi tantangan dari Régis Le Bris yang membawa Sunderland setelah mengalahkan Chelsea 1-0.

Sorotan utama tertuju pada persoalan pertahanan Aston Villa yang sudah kebobolan 17 gol dalam 10 pertandingan Liga Inggris, sedangkan Sunderland berusaha memanfaatkan momentum kemenangan untuk menjauh dari zona degradasi.

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Aston Villa belum berhasil mempertahankan konsistensi setelah sebelumnya mencatat enam kemenangan dan satu hasil imbang dalam tujuh pertandingan di seluruh kompetisi.

The Villans belum menang dalam empat pertandingan terakhir di semua kompetisi, dengan dua hasil imbang dan dua kekalahan. Hasil terbaru mereka adalah imbang 4-4 melawan Manchester United setelah dua kali kehilangan keunggulan.

Aston Villa sudah kebobolan dalam 13 dari 16 pertandingan di seluruh kompetisi musim ini. Meski demikian, Villa memiliki catatan kandang yang cukup baik karena tidak terkalahkan dalam lima pertandingan terakhir di Villa Park, dengan tiga kemenangan dan dua hasil imbang.

Nicolas Jackson menjadi salah satu andalan Emery setelah mencetak gol dalam pertandingan melawan Manchester United.

Sunderland Percaya Diri Setelah Kalahkan Chelsea

Sunderland datang dengan kepercayaan diri setelah mengakhiri tujuh pertandingan tanpa kemenangan di Liga Inggris melalui kemenangan 1-0 atas Chelsea.

Gol kemenangan tersebut dicetak Enzo Le Fée melalui tendangan penalti pada babak pertama. Sunderland kini menempati peringkat ke-19 dengan delapan poin dari 10 pertandingan.

Kemenangan di Villa Park berpeluang membantu The Black Cats keluar dari zona degradasi. Namun, catatan tandang menjadi persoalan karena Sunderland baru mengumpulkan satu poin dari lima pertandingan tandang Liga Inggris.