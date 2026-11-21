PONTIANAK POST - Chelsea menghadapi Leeds United dengan persoalan absennya sejumlah pemain penting, termasuk João Pedro, pada pertandingan pekan ke-11 Liga Inggris 2026/2027 di Stamford Bridge, Sabtu, 21 November 2026, pukul 22.00 WIB.

Tim asuhan Xabi Alonso membutuhkan kemenangan untuk kembali ke jalur positif setelah kalah 0-1 dari Sunderland sebelum jeda internasional, sementara Leeds datang dengan kepercayaan diri berkat kemenangan 1-0 atas Tottenham Hotspur.

Pertandingan ini menjadi kesempatan Chelsea mempertahankan posisi lima besar sekaligus menghadapi ancaman Leeds yang hanya terpaut dua poin di klasemen.

Advertisement Chelsea masih kehilangan João Pedro, Jorrel Hato, Reece James, Maxence Lacroix, dan Jamie Gittens akibat cedera. Kondisi tersebut membuat Alonso harus memaksimalkan pilihan pemain yang tersedia, terutama di sektor serangan.

Chelsea Kehilangan João Pedro, Leeds Punya Modal Positif

Chelsea mengawali musim dengan performa yang belum sepenuhnya konsisten.

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The Blues mengoleksi lima kemenangan, satu hasil imbang, dan empat kekalahan dalam 10 pertandingan pertama Liga Inggris.

Leeds sendiri datang setelah mengakhiri periode lima pertandingan tanpa kemenangan dengan menundukkan Tottenham 1-0. Gol Noah Okafor yang masuk sebagai pemain pengganti menjadi penentu kemenangan tersebut.

Menariknya, Chelsea dan Leeds pernah bertemu pada putaran ketiga Piala Liga Inggris September lalu dengan kemenangan 6-3 untuk The Blues.

Namun, Leeds memiliki alasan untuk percaya diri karena berhasil mengimbangi Chelsea 2-2 pada pertemuan Liga Inggris di Stamford Bridge musim sebelumnya.

Pernyataan Xabi Alonso dan Daniel Farke

Alonso menyadari absennya sejumlah pemain tidak boleh menjadi alasan bagi Chelsea untuk kehilangan konsistensi.