PONTIANAK POST - Crystal Palace mengawali era Thomas Frank dengan ujian berat saat bertandang ke markas Coventry City pada pekan ke-11 Liga Inggris 2026/2027 di Coventry Building Society Arena, Sabtu, 21 November 2026, pukul 22.00 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan penting bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi di papan bawah klasemen, sekaligus menentukan arah kebangkitan Crystal Palace setelah pergantian pelatih.

Coventry menempati peringkat ke-17 dengan sembilan poin dari 10 pertandingan, sedangkan Crystal Palace berada di posisi ke-20 dengan tujuh poin.

Advertisement Palace datang dengan catatan empat kekalahan beruntun di Liga Inggris yang berujung pada pemecatan Pierre Sage dan penunjukan Thomas Frank sebagai pelatih baru.

Debut Thomas Frank dan Masalah Lini Depan Palace

Perhatian utama tertuju kepada Thomas Frank yang harus segera memperbaiki performa The Eagles, terutama sektor pertahanan dan produktivitas gol.

Dalam empat kekalahan terakhir, Palace kebobolan 12 gol dan hanya mampu mencetak satu gol, sebuah catatan yang menggambarkan besarnya pekerjaan rumah pelatih asal Denmark tersebut.

Sports Mole menilai pergantian pelatih berpotensi memberikan energi baru, tetapi waktu persiapan yang singkat membuat efektivitas perubahan taktik Frank masih menjadi tanda tanya.

Frank juga harus menghadapi persoalan ketersediaan pemain, karena Jean-Philippe Mateta menjalani hukuman larangan bertanding, sedangkan Ismaila Sarr dan Takehiro Tomiyasu dipastikan belum tersedia.

Dalam konferensi pers prapertandingan yang dikutip BBC Sport pada 19 November, Frank mengakui situasi Palace di klasemen harus segera berubah.

"Melihat klasemen, saya bisa melihat kami berada di posisi terakhir. Itu harus berubah," ujar Frank.