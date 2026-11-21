PONTIANAK POST - Tottenham Hotspur mendapat tambahan kekuatan menjelang menjamu Ipswich Town pada pekan ke-11 Liga Inggris 2026/2027 di Tottenham Hotspur Stadium, Sabtu, 21 November 2026 pukul 22.00 WIB, setelah James Maddison, Lucas Bergvall, dan Savio dinyatakan kembali tersedia untuk memperkuat tim.

Kembalinya tiga pemain tersebut menjadi kabar positif bagi pelatih Roberto De Zerbi yang ingin membawa Tottenham kembali ke jalur kemenangan setelah kalah 0-1 dari Leeds United sebelum jeda internasional.

Menurut laporan konferensi pers yang dipublikasikan situs resmi Tottenham, De Zerbi memastikan ketiga pemain tersebut sudah kembali berlatih dan masuk dalam pilihan untuk pertandingan melawan Ipswich. "Bergvall, Maddison, dan Savio sudah kembali," kata De Zerbi.

Advertisement Namun, Tottenham belum sepenuhnya terbebas dari persoalan kebugaran pemain. Tosin Adarabioyo dan Mathys Tel dipastikan belum tersedia, sedangkan Mykhailo Mudryk masih belum siap kembali bermain.

De Zerbi menjelaskan bahwa Tel membutuhkan waktu sekitar dua hingga tiga pekan lagi untuk memulihkan kondisinya.

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Tottenham membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi di klasemen sekaligus menjaga momentum positif yang sempat mereka bangun sepanjang Oktober.

Sebelum kalah dari Leeds, The Lilywhites mencatat tiga kemenangan beruntun di Liga Inggris atas Coventry City, Chelsea, dan Crystal Palace.

Tottenham juga berhasil menahan Manchester United dengan skor 1-1 meskipun bermain dengan 10 pemain.

Kekalahan dari Leeds menghentikan rangkaian hasil positif tersebut dan menjadi pengingat bahwa konsistensi masih menjadi pekerjaan rumah De Zerbi.

Tottenham memiliki peluang memanfaatkan pertandingan kandang untuk kembali meraih tiga poin.