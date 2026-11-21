PONTIANAK POST– Bruno Guimaraes pernah menjadi pemain idola di Newcastle United. Bruno bahkan menjabat sebagai kapten klub berjuluk The Magpies tersebut sejak musim 2024–2025 sampai musim lalu (2025–2026).

”Aku rasa aku salah satu pemain yang paling dicintai selama aku ada di sana (Newcastle United),” ucap Bruno dalam wawancara dengan ESPN.

Tetapi, itu dulu. Sebelum dia memutuskan pergi ke Arsenal musim ini. Makanya, Bruno tidak akan lagi jadi hero dalam momen ”kepulangannya” ke St James’ Park, Newcastle upon Tyne, kandang The Magpies, dini hari nanti (siaran langsung SCTV/Vidio pukul 00.30 WIB).

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”Setelah hampir lima musim di Newcastle, aku sudah termotivasi dengan tantangan dan menginginkan tantangan baru. Kini, aku bahagia jadi bagian Arsenal,” ungkap Bruno. Kolaborasinya dengan Declan Rice sebagai duet pivot jadi kekuatan The Gunners – julukan Arsenal.

Advertisement Wide attacker The Magpies Harvey Barnes sudah tidak sabar menantang Bruno.

Berbicara kepada Sky Sports, Barnes berharap laga dini hari nanti jadi malam terburuk untuk Bruno. Dia ingin menandai kepulangan Bruno dengan kekalahan. ”Begitulah sepak bola. Pemain pergi, lalu kembali. Semoga dia tidak senang dengan hasil pada akhir laga” tutur Barnes.

Memori Sebelas Jam Jaissle

Kepergian Bruno ke Arsenal juga memberikan ingatan buruk bagi pelatih The Magpies Matthias Jaissle.

Dia mengungkapkan, selama musim panas lalu, dia sudah berusaha meyakinkan Bruno supaya tidak angkat kaki dari The Knox – sebutan markas latihan The Magpies.

Kabarnya, sebelas jam menjelang ditutupnya bursa transfer musim panas dihabiskan Jaissle untuk merayu Bruno.