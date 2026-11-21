PONTIANAK POST - Persija Jakarta berpeluang membawa pulang tiga poin saat menghadapi PSM Makassar pada pekan ke-10 BRI Super League 2026/2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Sabtu, 21 November 2026, pukul 19.00 WIB.

Persija datang dengan status pemuncak klasemen, sedangkan PSM membutuhkan kemenangan setelah melewati tiga pertandingan terakhir tanpa hasil maksimal.

Namun, tim asuhan Shin Tae-yong harus mewaspadai rekor pertemuan di kandang PSM yang belum berhasil mereka menangkan dalam dua lawatan terakhir.

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Pelatih PSM Darije Kalezic menghadapi persoalan komposisi pemain karena Stefan Jevtoski dan Mufli Hidayat harus absen akibat hukuman kartu.

Absennya Jevtoski menjadi kerugian tersendiri karena gelandang asal Makedonia Utara tersebut merupakan pencetak gol terbanyak sementara PSM dengan tiga gol. Ananda Raehan diperkirakan mengisi posisi yang ditinggalkan Jevtoski.

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PSM saat ini mengoleksi 10 poin dari sembilan pertandingan dan menempati peringkat ke-12 klasemen sementara, sedangkan Persija memimpin dengan 21 poin.

Dalam konferensi pers, Darije Kalezic mengakui Persija merupakan lawan yang sangat kuat. "Kami akan kehilangan beberapa pemain," kata Darije sebagaimana diberitakan I.League.

Dia meminta anak asuhnya menunjukkan disiplin tinggi, kemauan ekstra, dan semangat juang untuk mendapatkan hasil positif.

Shin Tae-yong Waspadai Rekor Kandang PSM

Persija memiliki modal positif setelah mengalahkan Persebaya Surabaya dengan skor 1-0 pada pertandingan sebelumnya.

Namun, perjalanan panjang menuju Parepare menjadi tantangan tersendiri bagi Macan Kemayoran.