PONTIANAK POST - Persebaya Surabaya menghadapi Java United FC pada pekan ke-10 BRI Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (21/11/2026) pukul 15.30 WIB (live Indosiar), dengan misi mengakhiri hasil negatif sekaligus menghentikan tren positif tim tamu.

Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi pelatih Bernardo Tavares setelah Persebaya gagal menang dalam dua pertandingan terakhir liga.

Sebaliknya, Java United datang dengan modal enam pertandingan tanpa kekalahan, termasuk empat kemenangan dan dua hasil imbang.

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Menurut laporan JawaPos.com dan I.League, Persebaya sedang menghadapi sorotan setelah kalah 0-1 dari Persija Jakarta melalui gol pada menit ke-89.

Situasi tersebut membuat pertandingan kandang melawan Java United menjadi kesempatan penting bagi Green Force untuk mengembalikan kepercayaan suporter.

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Tavares juga masih menunggu laporan medis untuk memastikan pemain yang bisa diturunkan.

"Kami memiliki beberapa pemain yang sedang dalam pemulihan cedera. Kami berharap mereka bisa bermain beberapa menit, mari kita lihat nanti," kata Tavares.

Pelatih asal Portugal itu meminta Bonek dan Bonita tetap memberikan dukungan agar pemain lebih percaya diri.

Java United Punya Modal Enam Laga Tanpa Kekalahan

Laskar Kepodang Emas, julukan Java United, tidak datang ke Surabaya hanya untuk bertahan.

Pelatih Fabio Lefundes menegaskan timnya membidik kemenangan meskipun harus bermain di kandang Persebaya.