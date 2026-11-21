PONTIANAK POST - Persik Kediri menghadapi PSIM Yogyakarta pada pekan ke-10 BRI Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Sabtu, 21 November 2026, pukul 15.30 WIB, dengan kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi di klasemen.

Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi pelatih Persik, Marcos Reina, yang sedang berada dalam tekanan setelah timnya menelan tiga kekalahan beruntun.

Persik Kehilangan Keuntungan Kandang

Advertisement Menurut laporan I.League, Persik harus memindahkan pertandingan ke Gresik karena tidak mendapatkan izin keamanan untuk menggunakan Stadion Brawijaya, Kediri.

Laga juga berlangsung tanpa penonton sehingga Macan Putih kehilangan dukungan langsung Persikmania.

Persik sebelumnya kalah 0-3 dari Bali United, 1-5 dari Persita Tangerang, dan 1-2 dari Persija Jakarta.

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Situasi tersebut membuat pertandingan melawan PSIM menjadi kesempatan penting bagi Marcos Reina untuk menghentikan tren negatif.

Namun, Persik dipastikan kehilangan bek Park Jun-heong akibat kartu merah pada pertandingan sebelumnya.

Kabar baiknya, Kiko Carneiro dan Marcelo Djalo kembali tersedia setelah menjalani hukuman akumulasi kartu.

Risto Vidakovic Incar Kebangkitan PSIM

Di kubu lawan, pelatih PSIM Yogyakarta, Risto Vidakovic, memanfaatkan jeda internasional November untuk memperbaiki organisasi permainan dan kelemahan taktik timnya.

Dikutip dari pernyataannya kepada I.League, Risto mengatakan, "Saya kira kami sudah melakukannya dengan baik, kami mencoba memperbaiki kelemahan taktik kami, dan kami ingin melihat bagaimana respons tim di pertandingan selanjutnya."