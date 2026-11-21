PONTIANAK POST - Deportivo Alaves menghadapi Deportivo La Coruna pada pekan ke-13 Liga Spanyol 2026/2027 di Stadion Mendizorroza, Sabtu, 21 November 2026, pukul 20.00 WIB, dengan perhatian tertuju pada upaya tuan rumah mengakhiri tren tanpa kemenangan serta kondisi penyerang Pierre-Emerick Aubameyang di kubu tim tamu.

Pertandingan ini mempertemukan dua tim yang hanya terpaut dua poin dalam klasemen sementara, dengan Deportivo berada di peringkat kesembilan mengoleksi 15 poin, sedangkan Alaves menempati posisi ke-12 dengan 13 poin.

Alaves belum meraih kemenangan dalam enam pertandingan terakhir di La Liga, sementara Deportivo datang dengan modal tiga pertandingan tanpa kekalahan.

Advertisement Situasi tersebut membuat pertandingan di Mendizorroza berpotensi berlangsung ketat, terutama karena kedua kesebelasan sama-sama membutuhkan tambahan poin untuk menjaga posisi di papan tengah.

Alaves Ingin Bangkit, Deportivo Punya Modal Positif

Alaves yang dilatih Quique Sanchez Flores terakhir bermain imbang 0-0 melawan Sevilla di La Liga sebelum jeda internasional.

Mereka kemudian mendapatkan hasil positif dengan menghancurkan Anaitasuna FT 6-1 pada ajang Copa del Rey, tetapi kemenangan tersebut belum menghapus persoalan konsistensi di kompetisi liga.

Alaves mencatatkan tiga kemenangan, empat hasil imbang, dan lima kekalahan dari 12 pertandingan liga musim ini.

Sementara itu, Deportivo asuhan Antonio Hidalgo menunjukkan performa cukup menjanjikan setelah kembali promosi ke kasta tertinggi sepak bola Spanyol.

Deportivo mengakhiri pertandingan terakhir sebelum jeda internasional dengan hasil imbang 0-0 melawan Espanyol dan sebelumnya mengalahkan Osasuna 2-1.

Deportivo mengumpulkan tiga kemenangan, enam hasil imbang, dan tiga kekalahan dari 12 pertandingan.