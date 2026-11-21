PONTIANAK POST - Kiper Timnas Indonesia Emil Audero diperkirakan kembali menjadi andalan Rayo Vallecano saat menjamu Valencia pada pekan ke-13 La Liga 2026/2027 di Estadio de Vallecas, Sabtu, 21 November 2026, pukul 22.15 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Rayo untuk bangkit setelah kalah 0-1 dari Real Sociedad, sedangkan Valencia datang dengan tekanan besar karena masih terpuruk di zona degradasi.

Berdasarkan klasemen La Liga menjelang pertandingan, Rayo menempati peringkat ke-14 dengan 12 poin, sementara Valencia berada di posisi ke-19 dengan sembilan poin.

Advertisement Kondisi tersebut membuat kedua tim membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi masing-masing.

Valencia Tertekan, Javier Aguirre Minta Tim Tetap Optimistis

Valencia menghadapi pertandingan ini dengan kondisi yang belum ideal setelah menelan kekalahan 0-3 dari Real Madrid dalam pertandingan terakhir La Liga.

Advertisement Baca Juga: Prediksi Skor Alaves vs Deportivo La Coruna di La Liga: Aubameyang Berpeluang Starter

Namun, Los Che memiliki modal kepercayaan diri setelah menang telak 6-0 atas Tavernes di Copa del Rey.

Masalah utama Valencia adalah konsistensi permainan di kompetisi liga, dengan catatan dua kemenangan, tiga hasil imbang, dan tujuh kekalahan dari 12 pertandingan.

Kapten José Gayà juga dipastikan absen karena menjalani hukuman larangan bermain setelah menerima kartu merah ketika menghadapi Real Madrid.

Pelatih Valencia Javier Aguirre tetap menunjukkan optimisme menjelang pertandingan.

Dikutip dari laman resmi Valencia CF pada 20 November 2026, Aguirre mengatakan, "Tim memiliki sikap dan komitmen yang baik, dan kami sangat antusias menghadapi pertandingan melawan Rayo Vallecano."