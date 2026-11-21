PONTIANAK POST - Real Betis datang ke markas Sevilla dengan modal klasemen dan performa yang lebih baik menjelang Derbi Andalusia pada pekan ke-13 La Liga 2026/2027 di Stadion Ramón Sánchez-Pizjuán, Sabtu (21/11/2026) malam waktu Spanyol atau Minggu (22/11/2026) pukul 00.30 WIB.

Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi Sevilla yang menempati peringkat keenam dengan 18 poin, sementara Real Betis berada di posisi keempat dengan koleksi 26 poin dari 12 pertandingan.

Real Betis hanya sekali kalah dalam delapan pertemuan terakhir melawan Sevilla, sehingga tim tamu memiliki modal psikologis menghadapi rival sekotanya.

Advertisement Namun, Sevilla tetap memiliki keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri, terlebih kemenangan dalam derbi ini dapat memperkecil jarak mereka dengan persaingan papan atas.

Cedera Pemain Jadi Perhatian Sevilla

Isu cedera menjadi salah satu persoalan paling menonjol menjelang pertandingan.

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Pelatih Sevilla, Luis García Plaza, mengungkapkan timnya mengalami situasi sulit setelah Alfon González dan José Ángel Carmona mengalami cedera serius ketika menjalani latihan.

Dalam keterangan di situs resmi Sevilla FC, García Plaza mengatakan, "Kami mengalami masa-masa sulit dalam beberapa latihan terakhir, dengan cedera yang tidak biasa seperti cedera otot."

Ia juga menjelaskan bahwa sesi latihan sempat dihentikan dua kali akibat kejadian tersebut dan menyampaikan dukungan kepada kedua pemain agar segera pulih.

Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Sevilla karena keduanya diperkirakan absen dalam waktu panjang.

Di sisi lain, García Plaza tetap optimistis menghadapi derbi pertamanya bersama Sevilla dan menilai dukungan publik tuan rumah bisa memberikan pengaruh besar.