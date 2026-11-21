PONTIANAK POST – Chelsea mendapat tambahan kekuatan menjelang pertandingan melawan Liverpool dalam lanjutan Women's Super League (WSL), Sabtu.

Penyerang Manaka Matsukubo dipastikan kembali tersedia setelah absen dalam dua pertandingan terakhir.

Kepastian tersebut disampaikan pelatih Chelsea, Sonia Bompastor, setelah timnya mengalahkan Paris Saint-Germain (PSG) di Liga Champions Wanita, Rabu.

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Matsukubo sebelumnya tidak masuk skuad Chelsea saat menghadapi PSG. Namun, berdasarkan perkembangan terakhir dari tim medis, pemain asal Jepang tersebut sudah bisa kembali mengikuti latihan normal mulai Kamis.

Bompastor mengungkapkan kondisi Matsukubo terus membaik dan membuka peluang bagi sang pemain untuk tampil menghadapi Liverpool.

Advertisement "Percakapan terakhir saya dengan tim medis menyebutkan bahwa dia sudah bisa berlatih normal mulai Kamis dan tersedia untuk pertandingan Sabtu," kata Bompastor dikutip dari situs resmi Chelsea

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Matsukubo terakhir kali tampil ketika Chelsea menghadapi Hacken. Saat itu, dia masuk sebagai pemain pengganti dan bermain selama 30 menit.

Bompastor menilai Matsukubo memiliki kualitas yang bisa memberikan kontribusi penting bagi tim. Meski demikian, sang pemain masih membutuhkan waktu untuk membangun chemistry dengan rekan-rekannya.

"Saya yakin kehadirannya dalam skuad untuk pertandingan Sabtu akan membantu tim, baik sebagai starter maupun pemain pengganti," ujarnya.

Kembalinya Matsukubo menjadi kabar positif bagi Chelsea. Pasalnya, Lauren James belum bisa kembali bermain sebelum jeda internasional.