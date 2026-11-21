PONTIANAK POST – Bayer 04 Leverkusen tampil perkasa saat bertandang ke markas 1. FC Union Berlin dalam lanjutan pekan ke-11 Bundesliga Wanita 2026/2027. Leverkusen menang telak 3-0 di Stadion An der Alten Försterei, Jumat (20/11/2026).

Dua gol cepat Maja Sternad dan Marlene Müller pada menit ke-9 dan 11 membuat tuan rumah kesulitan mengembangkan permainan.

Valentina Mädl kemudian memastikan kemenangan Leverkusen melalui gol pada menit ke-60.

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Union sebenarnya mengawali pertandingan dengan cukup agresif. Namun, Leverkusen mampu mengambil alih kendali setelah mencetak dua gol dalam rentang dua menit.

Pelatih Union Berlin, Marie-Louise Eta, mengakui timnya kehilangan momentum akibat gol cepat tersebut.

Advertisement "Dua gol Leverkusen tentu sangat merugikan kami. Kami membutuhkan waktu untuk kembali menemukan permainan. Meski demikian, saya melihat tim yang tetap percaya pada kemampuannya," ujar Eta, dikutip dari situs resmi Union Berlin.

Bek Union, Samantha Steuerwald, juga menyayangkan kegagalan tim mempertahankan konsentrasi.

"Kami memulai pertandingan dengan baik dan langsung mendapatkan peluang pada menit pertama. Sangat disayangkan kami kembali kebobolan dari peluang pertama lawan. Hal itu menghilangkan momentum kami," katanya.

Di kubu Leverkusen, pelatih Roberto Pätzold sebelumnya menegaskan pentingnya tampil maksimal untuk membawa pulang tiga poin.

"Kami harus kembali menunjukkan performa terbaik untuk mendapatkan tiga poin yang sangat penting," kata Pätzold sebelum pertandingan, dikutip dari situs resmi Bayer 04 Leverkusen.