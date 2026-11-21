PONTIANAK POST - Real Madrid mengincar kemenangan kesembilan secara beruntun saat menjamu Celta Vigo pada pekan ke-13 La Liga 2026/2027 di Stadion Santiago Bernabeu, Minggu, 22 November 2026, pukul 03.00 WIB.

Tim asuhan Jose Mourinho datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mencatatkan delapan kemenangan beruntun di seluruh kompetisi, sedangkan Celta Vigo berusaha mengulang keberhasilan mengejutkan ketika menaklukkan Los Blancos di stadion yang sama musim lalu.

Real Madrid dalam Performa Terbaik

Advertisement Real Madrid menempati peringkat kedua klasemen sementara dengan 30 poin dari 12 pertandingan, hanya terpaut tiga angka dari Barcelona.

Los Blancos memenangi delapan pertandingan terakhir di seluruh kompetisi, termasuk lima kemenangan beruntun di La Liga. Produktivitas mereka juga menjadi ancaman serius bagi Celta Vigo dengan koleksi 31 gol dan hanya kebobolan 10 kali.

Sementara itu, Celta Vigo berada di peringkat ke-11 dengan 13 poin hasil dua kemenangan, tujuh imbang, dan tiga kekalahan.

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Pasukan Claudio Giráldez baru mencetak 10 gol dalam 12 pertandingan liga, sehingga efektivitas lini depan menjadi salah satu pekerjaan rumah menjelang lawatan ke Bernabeu.

Namun, Celta memiliki modal psikologis setelah mengalahkan Real Madrid 2-0 di Bernabeu pada pertemuan musim lalu.

Real Madrid tetap lebih diunggulkan, meskipun Celta berpotensi memberikan perlawanan melalui organisasi pertahanan dan serangan balik.

Pernyataan Mourinho dan Giráldez Jelang Pertandingan

Pelatih Real Madrid Jose Mourinho mengingatkan anak asuhnya agar tidak meremehkan kekuatan Celta Vigo.

Dalam konferensi pers prapertandingan yang dipublikasikan situs resmi Real Madrid pada 20 November 2026, Mourinho mengatakan Celta merupakan tim yang kualitasnya lebih baik daripada posisi mereka di klasemen.