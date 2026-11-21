PONTIANAK POST – Liverpool Women menghadapi ujian berat saat menjamu Chelsea Women dalam lanjutan pekan ke-11 Women's Super League (WSL) 2026/2027, Sabtu (21/11/2026).

Chelsea datang dengan ambisi mempertahankan posisi puncak klasemen, sedangkan Liverpool berusaha melanjutkan kebangkitan.

Pertandingan di St Helens Stadium dijadwalkan berlangsung pukul 19.45 WIB. Chelsea saat ini mengoleksi 26 poin dari 10 pertandingan, sementara Liverpool masih berada di papan bawah dengan 11 poin.

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Chelsea memiliki modal kuat setelah mengalahkan Manchester City 1-0 dan Paris Saint-Germain 1-0.

Tim asuhan Sonia Bompastor juga belum terkalahkan dalam 10 pertandingan liga musim ini.

Advertisement Bompastor menegaskan timnya masih harus meningkatkan konsistensi.

"Kami bisa mengambil kepercayaan diri dari pertandingan ini, tetapi masih banyak pertandingan yang harus dimainkan. Kami harus lebih konsisten," kata Bompastor setelah mengalahkan Manchester City, dikutip dari situs resmi Chelsea.

Gelandang Chelsea, Keira Walsh, juga menyoroti peningkatan intensitas permainan tim.

"Menurut saya, intensitas kami jauh lebih baik dibandingkan musim lalu. Sebagian besar perebutan bola pertama dan kedua berhasil kami menangkan," ujarnya seperti dikutip dari BBC.

Liverpool mulai menemukan performa terbaik setelah mengalahkan Brighton 3-0 dan Nottingham Forest 4-1. Beata Olsson menjadi sorotan setelah mencetak dua gol ke gawang Brighton.