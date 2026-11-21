PONTIANAK POST – London City Lionesses mengincar kemenangan saat menjamu Crystal Palace Women dalam lanjutan pekan ke-11 Women's Super League (WSL) 2026/2027, Sabtu (21/11/2026).

Bermain di CopperJax Community Stadium, Bromley, tuan rumah lebih diunggulkan berkat posisi dan performa yang lebih baik.

London City menempati peringkat ketiga dengan 20 poin dari 10 pertandingan. Sementara itu, Crystal Palace berada di posisi ke-12 dengan sembilan poin.

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Tim asuhan Eder Maestre memiliki modal positif setelah bermain imbang 1-1 melawan Arsenal. Namun, mereka baru saja menelan kekalahan 0-1 dari Brighton di ajang Subway Players Cup.

Maestre menekankan pentingnya dukungan suporter dalam membangun ambisi klub.

Advertisement "Jika ingin menjadi klub besar, tidak masuk akal apabila kami tidak memiliki keterlibatan suporter dan penonton yang memberikan dukungan di tribun," kata Maestre seperti dikutip dari Her Football Hub.

Bintang London City, Alexia Putellas, juga menegaskan ambisinya bersama klub.

"Saya lapar kemenangan, ingin terus berkembang setiap hari dan berjuang bersama rekan-rekan setim untuk meraih kemenangan," ujar Putellas seperti dikutip dari The Guardian.

Crystal Palace datang dengan modal kurang meyakinkan setelah kalah 0-2 dari Manchester United. Pelatih Jo Potter mengakui timnya masih membutuhkan konsistensi.

"Ini menjadi proses yang naik turun. Kami membutuhkan konsistensi lebih baik di semua sektor. Itu bagian dari proses sebagai tim baru yang sedang berusaha menemukan pijakan di WSL," kata Potter, seperti dikutip dari WSL Full-Time.