Nico Paz menjadi tumpuan Como saat menjamu Cagliari pada pekan ke-12 Serie A 2026/2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia. (IG@nicopaz1o)

PONTIANAK POST - Como menghadapi Cagliari pada pekan ke-12 Serie A 2026/2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia, Sabtu, 21 November 2026, pukul 21.00 WIB, dengan target kembali meraih kemenangan setelah takluk dari Inter Milan sebelum jeda internasional.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi tim asuhan Cesc Fabregas untuk mempertahankan persaingan di papan atas, sedangkan Cagliari berusaha melanjutkan momentum positif setelah mengalahkan Frosinone.

Advertisement Como Kehilangan Moise Kean, Nico Paz Jadi Tumpuan

Como memiliki modal cukup kuat untuk menghadapi Cagliari setelah mencatat enam kemenangan beruntun di seluruh kompetisi sebelum kalah 0-2 dari Inter Milan. Dalam periode tersebut, Como mencetak 22 gol dan hanya kebobolan empat kali.

Kekalahan dari Inter mengakhiri tren positif tersebut sekaligus membuat Como kehilangan posisi empat besar klasemen. Saat ini, Como menempati peringkat kelima dengan koleksi 23 poin dari 11 pertandingan.

Advertisement Nico Paz menjadi salah satu pemain yang paling diandalkan Fabregas setelah mengoleksi 14 kontribusi gol musim ini. Pemain berusia 22 tahun tersebut juga baru mencetak dua gol ketika memperkuat Argentina dalam kemenangan 7-0 atas Kosta Rika.

Namun, Como harus kehilangan Kean, Jayden Addai, dan Jesus Rodriguez, sementara Assane Diao juga belum tersedia.

Kabar lebih lanjut mengenai Kean disampaikan langsung Fabregas dalam konferensi pers prapertandingan, Jumat (20/11/2026).

Dikutip Sky Sport, Fabregas mengatakan Kean kemungkinan absen beberapa bulan, bukan hanya beberapa pekan. "Ini masalah tulang," kata Fabregas menjelaskan kondisi penyerang tersebut.

Prediksi Starting Lineup Como vs Cagliari

Como (4-2-3-1): Butez; Yan Couto, Marc-Oliver Kempf, Jacobo Ramon, Álex Valle; Máximo Perrone, Luis Milla; Lucas Da Cunha, Nico Paz, Martin Baturina; Tasos Douvikas.