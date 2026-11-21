PONTIANAK POST – Atletico Madrid Women mengincar tiga poin saat bertandang ke markas Eibar Women pada pekan ke-12 Liga F 2026/2027 di Stadion Ipurua, Sabtu (21/11/2026).

Atletico datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mencatatkan enam pertandingan liga tanpa kekalahan, sedangkan Eibar berusaha mengakhiri periode sulit di kompetisi domestik.

Atletico Madrid menempati peringkat ketiga klasemen sementara dengan koleksi 22 poin dari 11 pertandingan.

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Tim berjuluk Los Colchoneros itu hanya terpaut tiga angka dari Real Madrid yang berada di posisi kedua.

Kemenangan di Ipurua akan membuka peluang bagi Atletico untuk naik ke peringkat kedua, setidaknya sementara, sambil menunggu hasil pertandingan Real Madrid.

Advertisement Modal tim tamu juga cukup meyakinkan. Atletico baru saja mengalahkan Sevilla dengan skor 2-1 pada 15 November. Sebelumnya, mereka menundukkan Badalona 3-0 dan bermain imbang 1-1 melawan Granada.

Produktivitas lini depan menjadi salah satu kekuatan Atletico. Mereka telah mencetak 24 gol dalam 11 pertandingan liga.

Synne Jensen menjadi salah satu pemain yang patut diwaspadai setelah mengoleksi delapan gol.

Di sisi lain, Eibar masih tertahan di peringkat ke-11 dengan 12 poin. Mereka melewati enam pertandingan liga tanpa kemenangan, termasuk tiga kekalahan beruntun sebelum menghadapi Atletico.

Meski demikian, Eibar datang dengan suntikan kepercayaan diri setelah menyingkirkan Levante dengan kemenangan 1-0 pada ajang Copa de la Reina. Hasil tersebut diharapkan menjadi titik balik bagi tim asuhan Iñaki Goikoetxea.