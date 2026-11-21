PONTIANAK POST - Lazio memburu kemenangan ke-10 di Serie A 2026/2027 ketika menjamu Lecce pada pekan ke-12 di Stadion Olimpico, Roma, Sabtu, 21 November 2026, pukul 21.00 WIB, dengan Davide Frattesi dipastikan kembali dalam kondisi siap bermain setelah jeda internasional.

Tim asuhan Gennaro Gattuso tersebut memimpin klasemen sementara dengan 29 poin dari 11 pertandingan, hasil sembilan kemenangan dan dua kali imbang, sedangkan Lecce menempati peringkat ke-14 dengan 10 poin.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Lazio untuk mempertahankan rekor tidak terkalahkan sekaligus memperlebar jarak dari para pesaingnya dalam perburuan gelar juara.

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Menghadapi pertandingan ini, Gattuso mengingatkan anak asuhnya agar tidak meremehkan Lecce yang dinilainya memiliki organisasi permainan cukup baik.

Dalam konferensi pers menjelang pertandingan, sebagaimana diberitakan kantor berita ANSA pada Jumat, 20 November 2026, Gattuso mengatakan bahwa Lecce merupakan tim solid, terorganisasi dengan baik, dan berbahaya melalui situasi bola mati.

"Kami harus memiliki mentalitas, keinginan untuk berada di lapangan, dan bermain dengan tempo tinggi karena pertandingan ini akan sulit," ujar Gattuso.

Pelatih Lazio itu juga menegaskan tidak ingin terlalu jauh memikirkan posisi klasemen karena perjalanan kompetisi masih panjang.

Di kubu lawan, pelatih Lecce Eusebio Di Francesco meminta pemainnya tampil berani dan tidak menunjukkan rasa takut menghadapi pemuncak klasemen.

Di Francesco menilai Lazio memiliki antusiasme tinggi dan kualitas pemain yang bagus, tetapi Lecce tetap mempunyai peluang untuk memberikan perlawanan.

Ia juga mengungkapkan bahwa timnya telah menjalani persiapan dengan baik selama jeda internasional dan ingin memperbaiki efektivitas penyelesaian akhir.