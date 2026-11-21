PONTIANAK POST – Eintracht Frankfurt Women akan menjamu Hamburger SV Women pada pekan ke-11 Frauen-Bundesliga 2026/2027 di Stadion am Brentanobad, Sabtu (21/11/2026).

Frankfurt berambisi mempertahankan posisi di papan atas, sedangkan Hamburg berusaha membawa momentum kemenangan besar ke laga tandang.

Eintracht Frankfurt menempati peringkat ketiga klasemen sementara dengan koleksi 20 poin dari 10 pertandingan.

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Tim asuhan Niko Arnautis itu baru saja meraih kemenangan meyakinkan 5-1 saat bertandang ke markas RB Leipzig pada 15 November.

Hasil tersebut mempertegas kekuatan lini serang Frankfurt yang telah mencetak 21 gol di liga.

Advertisement Laura Freigang menjadi salah satu pemain penting dengan enam gol, sementara Erëleta Memeti sudah mengoleksi enam assist.

Frankfurt juga memiliki catatan pertemuan yang sangat dominan. Dari 24 duel Bundesliga melawan Hamburg, mereka meraih 22 kemenangan, sekali imbang, dan hanya sekali kalah. Pertemuan terakhir kedua tim berakhir dengan kemenangan Frankfurt 4-1.

Hamburg datang ke Frankfurt dengan modal kemenangan 6-1 atas Mainz 05. Hasil itu menjadi kemenangan terbesar mereka di Bundesliga sejak kembali ke kasta tertinggi pada 2025.

Kapten Hamburg, Pauline Machtens, menyebut kemenangan tersebut sangat penting bagi timnya.

Ia juga mengingatkan rekan-rekannya agar mampu menunjukkan performa serupa ketika bermain di luar kandang.