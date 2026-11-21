PONTIANAK POST - AS Roma mendapatkan tambahan kekuatan menjelang lawatan ke markas Parma pada pekan ke-12 Serie A 2026/2027 di Stadion Ennio Tardini, Minggu (22/11/2026) pukul 00.00 WIB, setelah Paulo Dybala, Mile Svilar, dan Gianluca Mancini dinyatakan pulih dan siap dimainkan.

Kembalinya tiga pemain tersebut menjadi kabar penting bagi pelatih Gian Piero Gasperini yang ingin mempertahankan tren positif Roma sekaligus menjaga posisi di papan atas klasemen.

Roma berada di peringkat ketiga dengan 27 poin dan belum terkalahkan di Serie A musim ini, sedangkan Parma masih berjuang menjauh dari zona bawah klasemen.

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Roma datang dengan modal tiga kemenangan beruntun di Serie A setelah mengalahkan Cagliari, Udinese, dan Sassuolo.

Pada pertandingan terakhir sebelum jeda internasional, Giallorossi menang 3-0 atas Sassuolo melalui permainan menyerang yang kembali memperlihatkan ketajaman lini depan.

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Donyell Malen menjadi salah satu pemain yang patut diperhatikan setelah mengoleksi delapan gol di Serie A.

Roma telah mencetak 31 gol dalam 11 pertandingan liga, menjadikannya salah satu tim paling produktif pada awal musim.

Sebaliknya, Parma masih menghadapi persoalan konsistensi setelah menelan kekalahan 1-2 dari Bologna dalam Derby dell'Emilia.

Situasi semakin sulit karena Abdoulaye Ndiaye harus absen akibat skorsing, sementara David Romero masih menjalani pemulihan cedera bahu.

Meski demikian, kemenangan mengejutkan 3-0 atas Atalanta sebelumnya menunjukkan Parma tetap memiliki kemampuan merepotkan tim papan atas.