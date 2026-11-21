PONTIANAK POST – AC Milan Women berusaha kembali ke jalur kemenangan saat menjamu Sassuolo Women pada pekan kedelapan Serie A Women 2026/2027 di PUMA House of Football, Sabtu (21/11/2026).

Rossonere membutuhkan tambahan tiga poin untuk memperbaiki posisi klasemen, sementara Sassuolo datang dengan misi mengakhiri catatan tanpa kemenangan.

AC Milan saat ini berada di peringkat kedelapan dengan tujuh poin dari tujuh pertandingan.

Tim asuhan Suzanne Bakker tersebut belum konsisten pada awal musim dan hanya mengumpulkan satu poin dalam tiga pertandingan terakhir.

Hasil imbang 3-3 melawan Napoli Women pada pekan sebelumnya memperlihatkan bahwa Milan masih memiliki potensi menyerang.

Advertisement Namun, mereka perlu membenahi pertahanan agar tidak kembali kehilangan poin.

Bermain di kandang menjadi kesempatan penting bagi Rossonere. Milan sebelumnya mampu mengalahkan Juventus dengan skor 2-1 dan menundukkan Ternana Women 3-0 di hadapan pendukung sendiri.

Dalam catatan pertemuan, Milan juga memiliki keunggulan. Mereka tidak terkalahkan dalam 13 dari 15 pertandingan Serie A melawan Sassuolo, dengan delapan kemenangan dan lima hasil imbang.

Sassuolo menghadapi pertandingan ini dengan tekanan lebih besar. Mereka berada di posisi ke-12 dengan tiga poin dan belum mencatatkan kemenangan dalam tujuh pertandingan liga.

Meski demikian, tiga hasil imbang dalam empat laga terakhir memberikan sedikit harapan bagi tim berjuluk Neroverdi tersebut.