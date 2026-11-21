PONTIANAK POST – Parma Women akan menjamu Napoli Women dalam lanjutan pekan kedelapan Serie A Women 2026/2027, Sabtu (21/11/2026) malam.

Kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi di klasemen setelah menjalani awal musim yang belum konsisten.

Parma saat ini menempati peringkat ke-10 dengan lima poin, sedangkan Napoli berada satu tingkat di atasnya dengan enam poin.

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Parma datang dengan pekerjaan rumah besar di sektor pertahanan. Pada pertandingan sebelumnya, mereka kalah dramatis 5-6 dari AS Roma setelah sempat memberikan perlawanan sengit.

Hasil tersebut memperlihatkan kemampuan Parma dalam membangun serangan, tetapi juga menegaskan masalah mereka ketika menghadapi tekanan lawan. Dari tujuh pertandingan, Parma sudah kebobolan 13 gol.

Advertisement Pelatih Stefano Sottili mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya ketika menghadapi Roma.

Namun, ia menegaskan tim harus mulai mengubah performa positif menjadi hasil yang lebih baik.

"Kami puas dengan apa yang kami tampilkan di Roma, tetapi kami ingin pertandingan dengan level seperti itu juga disertai hasil positif. Inilah aspek yang harus terus kami perbaiki," ujar Sottili dalam keterangan resmi klub.

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Sottili menilai Napoli bukan lawan yang mudah ditaklukkan. Tim tamu dinilai memiliki organisasi permainan yang baik dan mampu membatasi ruang gerak lawan melalui pertahanan yang rapat.

"Napoli datang dengan penampilan bagus setelah bermain imbang melawan Inter dan Milan, serta hanya kalah dari Roma pada menit-menit akhir. Mereka merupakan tim yang sangat terorganisasi, sering bertahan dengan blok menengah hingga rendah, dan memberikan sedikit ruang," kata Sottili.

Karena itu, ia meminta Parma menghadapi pertandingan dengan konsentrasi dan rasa hormat terhadap kekuatan lawan.