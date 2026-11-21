PONTIANAK POST - Napoli menghadapi Torino pada pekan ke-12 Serie A 2026/2027 di Stadion Diego Armando Maradona, Minggu (22/11/2026) pukul 02.45 WIB, dengan tekanan besar terhadap Massimiliano Allegri setelah sejumlah masalah menerpa tim tuan rumah.

Situasi Napoli semakin sulit setelah kiper Alex Meret mengalami cedera patah tulang belakang bagian lumbar kelima saat latihan.

Menurut laporan ANSA pada 19 November 2026, Meret diperkirakan harus menepi setidaknya satu bulan.

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Napoli menempati peringkat ke-10 dengan 15 poin dari 11 pertandingan, sedangkan Torino berada satu tingkat di bawahnya dengan koleksi 14 poin.

Napoli belum menunjukkan konsistensi setelah hanya meraih lima kemenangan di seluruh kompetisi sejak Allegri menggantikan Antonio Conte.

Sebelum jeda internasional, Napoli bermain imbang 1-1 melawan Lazio setelah sebelumnya menelan kekalahan dari Juventus dan Porto.

Masalah cedera juga menjadi perhatian karena Giovanni Di Lorenzo, Alessandro Buongiorno, Benoit Badiashile, Stanislav Lobotka, dan Alisson Santos masih masuk daftar pemain yang tidak tersedia.

Meret menambah panjang daftar masalah tersebut sehingga Vanja Milinkovic-Savic diperkirakan mengisi posisi penjaga gawang utama.

Sementara itu, Torino datang dengan catatan yang juga belum stabil setelah sempat meraih tiga kemenangan beruntun sebelum kalah dari Como dan Frosinone serta bermain imbang melawan Lecce.

Meski demikian, catatan pertemuan memberikan keuntungan bagi Napoli yang memenangi 15 dari 22 pertandingan liga terakhir melawan Torino, sedangkan kemenangan terakhir Torino di kandang Napoli terjadi pada 2009.