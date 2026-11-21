PONTIANAK POST - Kevin Diks berpeluang kembali menjadi andalan Borussia Mönchengladbach saat menjamu Borussia Dortmund pada pekan ke-10 Bundesliga 2026/2027 di Borussia-Park, Sabtu, 21 November 2026, pukul 21.30 WIB.

Bek Timnas Indonesia tersebut menjadi salah satu sorotan menjelang pertandingan karena memilih tidak memenuhi panggilan tim nasional untuk memulihkan kondisi fisiknya sekaligus mempersiapkan diri menghadapi Dortmund.

Pertandingan ini mempertemukan Gladbach yang berada di posisi ke-18 dengan empat poin dan Dortmund yang menempati peringkat kedua dengan koleksi 21 poin.

Advertisement Dortmund datang dengan modal lebih baik, tetapi tuan rumah membutuhkan hasil positif untuk memperbaiki posisi mereka di zona degradasi.

Kevin Diks dan Persiapan Gladbach

Menurut laporan media Jerman Bild, Diks secara sukarela melewatkan TC Timnas Indonesia agar bisa fokus memulihkan kebugaran bersama Gladbach.

Keputusan tersebut diambil setelah pemain berusia 30 tahun itu mengalami gangguan ringan pada tendon Achilles dan sempat absen karena kelahiran anaknya.

Diks sebelumnya melewatkan tiga pertandingan Gladbach, yakni melawan Stuttgart, Paderborn, dan Karlsruhe, sebelum kembali tampil sebagai pemain pengganti ketika timnya kalah 1-3 dari Hamburger SV.

Pelatih Alexander Blessin mengungkapkan bahwa klub telah berkomunikasi dengan Diks dan pelatih tim nasional Indonesia mengenai keputusan tersebut.

Blessin menilai kesepakatan itu menguntungkan kedua pihak, terutama karena Gladbach sedang membutuhkan pemain yang berada dalam kondisi terbaik.

Bild juga melaporkan Diks diproyeksikan kembali mengisi posisi penting di lini belakang untuk menggantikan Ko Itakura yang terkena skorsing setelah menerima kartu kuning kedua melawan Hamburg.