PONTIANAK POST - Krisis gol Schalke 04 menjadi sorotan menjelang pertandingan melawan VfB Stuttgart pada pekan ke-10 Bundesliga 2026/2027 di VELTINS-Arena, Gelsenkirchen, Minggu, 22 November 2026, pukul 00.30 WIB.

Schalke menghadapi pertandingan ini dengan tekanan besar setelah menempati peringkat ke-17 klasemen dengan enam poin dari sembilan laga, sedangkan Stuttgart berada di posisi kedelapan dengan koleksi 12 poin.

Krisis Gol Schalke Jadi Masalah Utama

Advertisement Persoalan terbesar Die Königsblauen (The Royal Blues), julukan Schalke, adalah produktivitas gol, terutama ketika bermain di kandang sendiri.

Menurut catatan Bundesliga, Schalke belum mencetak gol dalam empat pertandingan kandang liga musim ini.

Schalke juga baru mengumpulkan satu kemenangan, tiga hasil imbang, dan lima kekalahan dari sembilan pertandingan Bundesliga.

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Kekalahan 1-2 dari Hoffenheim pada 8 November lalu memperpanjang catatan tanpa kemenangan Schalke menjadi tujuh pertandingan di seluruh kompetisi.

Gol Junior Adamu pada pertandingan tersebut sempat memberikan harapan, tetapi Schalke tetap gagal membawa pulang poin.

Sports Mole menilai persoalan penyelesaian akhir dan daftar pemain cedera menjadi tantangan besar bagi pelatih Miron Muslic.

Sebaliknya, Stuttgart datang dengan modal dua kemenangan beruntun di Bundesliga, termasuk kemenangan 1-0 atas Werder Bremen dan 4-2 atas Bayer Leverkusen.

Pernyataan Pelatih Kedua Tim

Pelatih Schalke, Miron Muslic, meminta anak asuhnya menghadapi pertandingan dengan keberanian dan kepercayaan diri.