PONTIANAK POST - Paris Saint-Germain (PSG) menghadapi ujian dari Nice saat bertandang ke Allianz Riviera pada pekan ke-11 Liga Prancis 2026/2027, Sabtu, 21 November 2026 pukul 23.15 WIB.

Pasukan Luis Enrique memburu kemenangan ke-12 secara beruntun di seluruh kompetisi, tetapi harus menghadapi Nice yang sedang menemukan kembali performa terbaiknya.

PSG datang sebagai pemuncak klasemen dengan koleksi 23 poin dari 10 pertandingan, sedangkan Nice menempati posisi keenam dengan 17 poin.

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Nice menunjukkan peningkatan signifikan setelah melewati awal musim yang sulit. Tim asuhan Olivier Pantaloni meraih lima kemenangan dan dua hasil imbang dari 10 pertandingan pertama.

Nice juga mengumpulkan lima kemenangan dalam enam pertandingan terakhirnya di Liga Prancis, termasuk kemenangan 2-0 atas Angers sebelum jeda internasional.

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Namun, PSG memiliki modal lebih kuat dengan enam kemenangan beruntun di kompetisi domestik. PSG juga sedang menjalani 11 kemenangan beruntun di seluruh kompetisi, termasuk kemenangan atas Manchester City, Barcelona, dan Villarreal.

Kekuatan lini serang menjadi salah satu alasan PSG lebih diunggulkan, dengan koleksi 22 gol dalam 10 pertandingan liga.

Sementara itu, Nice mengandalkan Elye Wahi yang sudah mencetak enam gol dan menyumbangkan dua assist di kompetisi domestik. Performa Wahi menjadi modal penting bagi tuan rumah untuk menguji pertahanan PSG.

Pernyataan Pelatih Jelang Pertandingan

Pelatih Nice Olivier Pantaloni menyadari kualitas lawan yang akan dihadapi timnya.

Dikutip dari situs resmi OGC Nice, Pantaloni menyebut PSG sebagai salah satu tim terbaik di dunia dan meminta pemainnya menjaga kedisiplinan pertahanan.