PONTIANAK POST - Calvin Verdonk berpeluang mendapat tempat di starting lineup Lille saat menjamu Olympique Lyon dalam lanjutan pekan ke-11 Liga Prancis 2026/2027 di Stade Pierre-Mauroy, Minggu, 22 November 2026, pukul 02.45 WIB.

Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi Lille yang sedang bersaing di papan atas, sekaligus kesempatan bagi Lyon mengawali era baru bersama pelatih Carlos Vicens.

Lille menempati peringkat kedua klasemen dengan koleksi 21 poin dari 10 pertandingan, sedangkan Lyon berada di posisi kelima dengan 17 poin, berdasarkan data yang dipublikasikan Sports Mole dan Ligue 1.

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Nama Calvin Verdonk menjadi salah satu perhatian menjelang pertandingan ini karena bek Timnas Indonesia tersebut berpeluang tampil sejak menit pertama.

Pelatih Lille Davide Ancelotti juga mendapat kabar positif dengan kembalinya Ayase Ueda ke dalam kelompok pemain yang tersedia setelah mengalami cedera kaki.

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Dikutip MadeInFOOT, Ancelotti mengatakan Ueda sudah kembali berlatih dan masuk kelompok pemain, tetapi belum memastikan apakah penyerang Jepang tersebut langsung dimainkan sejak awal.

Lille Lebih Konsisten, Lyon Memulai Era Baru

Lille memiliki modal positif setelah memenangkan dua pertandingan liga terakhir, yakni mengalahkan Lens 1-0 dan Rennes 2-1. Lille baru sekali kalah dalam 10 pertandingan liga musim ini, dengan catatan enam kemenangan dan tiga hasil imbang.

Pertahanan menjadi kekuatan utama tuan rumah karena baru kebobolan tujuh gol, salah satu catatan terbaik di kompetisi.

Sebaliknya, Les Gones, julukan Lyon, menghadapi tantangan setelah menelan kekalahan 0-2 dari Brest pada pertandingan terakhir sebelum jeda internasional.

Lyon juga mengalami kesulitan ketika bermain tandang dengan tiga kekalahan beruntun di Liga Prancis.