PONTIANAK POST - AS Monaco menghadapi AJ Auxerre pada pekan ke-11 Ligue 1 di Stade Louis-II, Minggu (22/11/2026) pukul 02.45 WIB, dengan misi mengakhiri lima pertandingan tanpa kemenangan di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Prancis.

Monaco lebih diunggulkan berkat kualitas skuad dan keuntungan bermain di kandang, meskipun performa mereka dalam beberapa pekan terakhir belum meyakinkan.

Monaco menempati peringkat ketujuh dengan 16 poin dari 10 pertandingan, sedangkan Auxerre berada di posisi ke-14 dengan 10 poin.

Advertisement Monaco mencatat tiga hasil imbang dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir Ligue 1. Hasil imbang 1-1 melawan Le Mans menjadi pertandingan terakhir mereka sebelum jeda internasional.

Persoalan pertahanan juga menjadi perhatian karena Monaco gagal mencatatkan clean sheet dalam delapan pertandingan liga terakhir.

Advertisement Di sisi lain, Auxerre memiliki persoalan lebih serius ketika bermain tandang setelah menelan empat kekalahan dari lima laga tandang Ligue 1 musim ini. Auxerre sudah kebobolan 24 gol dalam 10 pertandingan, termasuk 18 gol ketika bermain di kandang lawan.

Pernyataan Pelatih dan Kondisi Pemain

Pelatih Monaco Filipe Luís mengakui timnya sedang mengalami periode sulit dan membutuhkan perbaikan untuk kembali meraih kemenangan.

Dalam konferensi pers yang dipublikasikan melalui situs resmi AS Monaco, Filipe Luís mengatakan, "Kami harus mengambil risiko untuk menyulitkan Auxerre."

Dia juga menilai Auxerre mempunyai organisasi permainan yang baik, mampu membangun serangan, serta berbahaya melalui serangan balik cepat.

Filipe Luís memastikan Aleksandr Golovin, Ansu Fati, dan Stanis Idumbo-Muzambo absen karena cedera, sedangkan kondisi Christian Mawissa masih harus dipantau.